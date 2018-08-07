В Москве открылась выставка «Петербург глазами ангелов»: фоторепортаж

Москва, , 19:34 — REGNUM На Сретенском бульваре Москвы начала свою работу выставка «Петербург глазами ангелов: взгляд с Исаакия». Проект стал результатом совместного сотрудничества между государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» и московской Библиотекой искусств им. А. П. Боголюбова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как на церемонии открытия заявил директор библиотеки Владимир Семёнов, выставка работает в рамках долгосрочного проекта «Бульвар искусств».

«Городское пространство превращается в музейное пространство, и каждый проходящий может спокойно, не заходя в музей, в окружении городской зелени посмотреть замечательные фотографии, которые производят глубочайшее впечатление. Хочу поблагодарить отдельно фотографа, мне кажется, что для москвичей это будет большой радостью — увидеть Санкт-Петербург в таком удивительном ракурсе», — подчеркнул он.

Проект «Петербург глазами ангелов: взгляд с Исаакия» был запущен летом 2011 года государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор». Автором проекта является фотограф Евгений Мoxopeв — он выполнил серию фотографий с балюстрады Исаакиевского собора, на которой расположено 24 фигуры ангелов. Полученные фотографии подтолкнули его к созданию проекта с символичным названием.

Проект привлёк внимание общественности, получил высокую оценку и стал одним из значимых культурных событий Санкт-Петербурга. За семь лет выставка экспонировалась во Франции, Польше, Китае, Эстонии, Азербайджане, Латвии, Хакасии, Финляндии и в нескольких российских городах.

Как сообщало ИА REGNUM, в библиотеке искусств им. А. П. Боголюбова с 6 июня стартовал долгосрочный проект — открытый марафон молодых поэтов, который будет проходить каждый третий понедельник месяца. Также летом в читальне стартует крупный проект «Социальные лифты для молодых писателей» — он будет включать в себя общероссийский конкурс среди молодых писателей и литературные мастер-классы.

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