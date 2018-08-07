Графика Альбрехта Дюрера выставлена в музее «Новый Иерусалим» в Подмосковье

Истра, Московская область, , 16:43 — REGNUM В Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» (Истра) до 19 августа будет проходить, созданная в сотрудничестве с Государственным музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, выставка «Эпоха Дюрера. Немецкая графика и живопись конца XV — первой половины XVI века». В экспозиции вошли 70 графических работ великого мастера — шедевры гравировального искусства, а также живописные произведения немецких мастеров их собрания ГМИИ и частных коллекций.

Центральное место в выставке по праву занимают работы Альбрехта Дюрера. Уникальность мастера в том, что он единственный художник в Германии, который стал одновременно работать во всех графических техниках, существовавших в XV—XVI веках: в гравюре на дереве, резцовой гравюре на меди и офорте. Во всех картинах проявились его удивительное богатство фантазии и высочайшее художественное мастерство.