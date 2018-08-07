Эммануэля Макрона и Эдуарда Филиппа обвинили в «уничтожении» культуры

Париж, , 16:00 — REGNUM Президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуарда Филиппа обвинили в том, что они ведут политику, направленную на «уничтожение» культуры, где государство все меньше и меньше уделяет внимание культуре в регионах, сообщает агентство France Presse.

Деятели культуры считают, что «президент продолжает делегитимацию министерства культуры, сокращая сотрудников, подрывая доверия к министерству».

Среди недовольных — французский актер Робин Ренуччи, представитель Ассоциации национальных центров музыкального творчества и хореографии.

Умышленно ослабленному министерству культуры, судя по всему, суждено играть второстепенную роль, выполняя задумки небольшой группы политиков. Это все подрывает французскую культурную исключительность и в конечном итоге угрожает свободе творчества.