Вторник, 7 Августа 2018 года
13:56:24 МСК

При раскопках в Кёльне обнаружена древнеримская библиотека

Культура

Библиотека могла вмещать до 20 тыс. пергаментов

Кёльн, Германия, 7 августа 2018, 13:52 — REGNUM  Во время раскопок в центре немецкого города Кёльна была обнаружена древнеримская библиотека, передает телеканал TeleSur.

Раскопки проводились на территории протестантской церкви с 2017 года. Археологи обнаружили древнеримское здание со стенами толщиной от 50 до 80 см. В нем находились пергаменты возрастом около 2 тыс. лет. Их число могло достигать 20 тыс.

Древние стены будут сохранены в подвале общинного центра строящейся протестантской церкви, чтобы публика могла их осматривать. Кёльн — один из старейших городов Германии, основанный римлянами в 50 году н.э.

Читайте также: В Румынии обнаружены развалины крупнейшей древней крепости

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Археология
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить