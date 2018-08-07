При раскопках в Кёльне обнаружена древнеримская библиотека

Кёльн, Германия, , 13:52 — REGNUM Во время раскопок в центре немецкого города Кёльна была обнаружена древнеримская библиотека, передает телеканал TeleSur.

Раскопки проводились на территории протестантской церкви с 2017 года. Археологи обнаружили древнеримское здание со стенами толщиной от 50 до 80 см. В нем находились пергаменты возрастом около 2 тыс. лет. Их число могло достигать 20 тыс.

Древние стены будут сохранены в подвале общинного центра строящейся протестантской церкви, чтобы публика могла их осматривать. Кёльн — один из старейших городов Германии, основанный римлянами в 50 году н.э.

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