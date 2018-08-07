Народный артист РФ Иван Бортник госпитализирован в Москве

Москва, , 11:20 — REGNUM Народный артист Российской Федерации Иван Бортник был госпитализирован в одну из московских больниц, сообщает 7 августа «Пятый канал».

По данным телеканала, 79-летний актер был госпитализирован вечером 6 августа с подозрением на инфаркт, однако позже этот диагноз не подтвердился. Врачи обнаружили у Бортника желудочное кровотечение и перелом шейки бедра.

Напомним, Иван Бортник работает в Театре на Таганке с 1967 года. Актер снялся в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Исповедь», «Зеркало для героя» и многих других. Звание народного артиста РФ Бортник получил в 2000 году за большие заслуги в области искусства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на 57-м году жизни скончался российский актер театра и кино Виктор Черненко, известный зрителям по ролям в спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Анна Каренина», а также по сериалу «Чемпион».

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