«Наше радио» отмечает 20-летие грандиозным концертом у стен Кремля

Москва, , 11:25 — REGNUM 11 августа на Васильевском спуске у стен Московского кремля состоится большой рок-концерт, организаторами которого традиционно выступает «Наше радио». Это шоу обещает быть особенным, так как на нем выступят «монстры» отечественного рока, группы, на композициях которых уже выросло целое поколение (а то и несколько), как «Ногу свело», «СерьГа», «КняZz», «Пикник», «Ундервуд», «Нейромонах Феофан», Вадим Самойлов, «25/17» и другие.

Первый концерт «Наше радио» провело в Санкт-Петербурге в 2002 году, самый посещаемый — десятки тысяч человек — на Дворцовой площади северной столицы. Концерт этого года — в Москве у стен Кремля — обещает стать знаковым и по масштабу, и по престижности в истории радио.