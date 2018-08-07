Дания получила возможность погрузиться в культуру и атмосферу Индонезии

Копенгаген, , 10:07 — REGNUM Посольство Индонезии в Копенгагене в сотрудничестве с индонезийскими кулинарными предпринимателями в Дании и при поддержке мэра города Хорсенс в третий раз провело торговую ярмарку и День культуры Индонезии, сообщает Antaranews.

Посольство Индонезии в Копенгагене также провело деловую встречу, в которой приняли участие представители Торгово-промышленной палаты Индонезии и ряд бизнесменов в Хорсенсе и его окрестностях.

Посол Индонезии в Копенгагене Мухаммад Ибну поблагодарил местное правительство в организации мероприятия. Он надеется, что благодаря этой деятельности контакты между людьми улучшатся, а число туристических визитов из Дании в Индонезию увеличится.

На торговой ярмарке были представлены традиционные индонезийские блюда: жареный рис, лапша, сате, гадо-гадо, курица карри и многое другое. Блюда продавались в диапазоне от 20 тыс. рупий до 100 тыс. рупий за порцию.

В ходе мероприятия зрители увидели поделки ручной работы, батик, танцы. Основным выступлением стал танец Байолали.

В этом году на ярмарке присутствовало около тысячи посетителей.