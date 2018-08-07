Москва, , 09:43 — REGNUM С 15 по 17 августа в Москве пройдут Дни культуры Татарии. В программе множество мероприятий — творческая встреча с народными поэтами республики в Татарском культурном центре, презентация книг об истории Казани в магазине «Библио-Глобус», концерт ведущих артистов, посвященный памяти Альфии Авзаловой, открытие памятника на Даниловском мусульманском кладбище журналисту-международнику и востоковеду-арабисту Фариду Сейфуль-Мулюкову, церемония возложения цветов к памятнику великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. Об этом сообщает агентство Татар-информ.

Завершатся Дни культуры большим гала-концертом мастеров искусств Татарии 17 августа в Московском международном Доме музыки. В этот вечер на сцену выйдут Римма Ибрагимова, Алсу Абрамова, Филюс Кагиров и другие. Также выступят труппа Татарского государственного академического театра имени Г. Камала и Государственный камерный хор Татарии.

В мероприятиях примут участие мэр Москвы Сергей Собянин и глава Татарии Рустам Минниханов.