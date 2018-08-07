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В Суздале пройдет международный фестиваль лоскутного шитья

Культура

На территории Суздальского Кремля в течение недели с 9 августа будут демонстрироваться удивительные по яркости и разноцветью вещи, созданные в технике лоскутного шитья (пэчворк)

Суздаль, Владимирская область, 7 августа 2018, 08:55 — REGNUM  C 9 по 16 августа 2018 года во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимирской области пройдёт IV Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России». Свои самые интересные по рисунку, выделке, размерам и формам изделия из ткани, выполненные в стиле пэчворк, представят мастера Казахстана, Японии Кореи, США, Франции и, конечно, России.

Здесь будет настоящий праздник — конкурсы, выставки-ярмарки, различные арт-проекты, музыкальные и танцевальные шоу, мастер-классы у ведущих художников и портных. Конкурсанты поборются за призы в номинациях: лоскутное панно «Праздник», «Любимое лоскутное одеяло», «Подушка в стиле пэчворк», «Сумки в технике пэчворк», «Современная мода в стиле пэчворк», «Тряпичная кукла-красавица» и даже «Сделано мужчинами: Лоскутные панно и текстильные штучки».

Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры России, а также администраций Владимирской области и города Суздаля.

Лоскутное шитьё, лоскутная мозаика (пэчворк, квилтинг) — вид рукоделия, в котором по принципу мозаики сшивается цельное полотно из кусочков ткани (лоскутков).

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Культурная хроника
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