В Суздале пройдет международный фестиваль лоскутного шитья

Суздаль, Владимирская область, , 08:55 — REGNUM C 9 по 16 августа 2018 года во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимирской области пройдёт IV Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России». Свои самые интересные по рисунку, выделке, размерам и формам изделия из ткани, выполненные в стиле пэчворк, представят мастера Казахстана, Японии Кореи, США, Франции и, конечно, России.

Здесь будет настоящий праздник — конкурсы, выставки-ярмарки, различные арт-проекты, музыкальные и танцевальные шоу, мастер-классы у ведущих художников и портных. Конкурсанты поборются за призы в номинациях: лоскутное панно «Праздник», «Любимое лоскутное одеяло», «Подушка в стиле пэчворк», «Сумки в технике пэчворк», «Современная мода в стиле пэчворк», «Тряпичная кукла-красавица» и даже «Сделано мужчинами: Лоскутные панно и текстильные штучки».

Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры России, а также администраций Владимирской области и города Суздаля.

Лоскутное шитьё, лоскутная мозаика (пэчворк, квилтинг) — вид рукоделия, в котором по принципу мозаики сшивается цельное полотно из кусочков ткани (лоскутков).