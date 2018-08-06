Понедельник, 6 Августа 2018 года
17:41:11 МСК

Народный артист РСФСР Владимир Винокур сообщил о смерти своей матери

Культура

Ей было 96 лет

Москва, 6 августа 2018, 17:26 — REGNUM  Народный артист РСФСР Владимир Винокур сообщил, что скончалась его мать Анна Юльевна, который было 96 лет. Об этом он написал сегодня, 6 августа, на своей странице в социальной сети Instagram.

«Дорогая мамочка. Люблю тебя. И буду любить тебя всегда. Прощай, родная», — написал Винокур.

Известно, что мать Винокура родилась в 1922 году. Она преподавала русский язык и литературу и была заслуженным учителем РСФСР.

Напомним, что отец Винокура скончался в 1995 году. В 2010 году скончался старший брат народного артиста, бизнесмен Борис Винокур.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Некрологи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить