Народный артист РСФСР Владимир Винокур сообщил о смерти своей матери

Москва, , 17:26 — REGNUM Народный артист РСФСР Владимир Винокур сообщил, что скончалась его мать Анна Юльевна, который было 96 лет. Об этом он написал сегодня, 6 августа, на своей странице в социальной сети Instagram.

«Дорогая мамочка. Люблю тебя. И буду любить тебя всегда. Прощай, родная», — написал Винокур.

Известно, что мать Винокура родилась в 1922 году. Она преподавала русский язык и литературу и была заслуженным учителем РСФСР.

Напомним, что отец Винокура скончался в 1995 году. В 2010 году скончался старший брат народного артиста, бизнесмен Борис Винокур.