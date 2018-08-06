«Высоцкий. ФЕСТ»: десятка лучших снова встретится в финале

Тверь, , 17:16 — REGNUM В воскресенье, 5 июля на рок-фестивале «Нашествие» были определены десять финалистов Молодежного музыкального конкурса авторов-исполнителей «Высоцкий. ФЕСТ».

В течение двух дней на специальной сцене «Высоцкий» за благосклонность жюри и эмоции зрителей состязались 50 участников со всей страны, прошедшие через сито отборочных концертов в регионах. Они исполняли музыку самых разных жанров — от бардовской песни до тяжелого рока. Объединяло их всех одно — их песни были полностью оригинальными и исполнялись только на русском языке.

Финалистами стали шесть групп и четыре сольных исполнителя, по их родным городам можно изучать географию нашей Родины: группа «Лейла» (Краснодар), группа «Линкор» (Нижний Новгород), группа «Мезозой» (Нижний Новгород), группа «Кукольный театр» (Череповец), группа Starkillers (Хабаровск), группа «Рви меха» (Новосибирск), Никита Рогозин (Санкт-Петербург), Дарья Берначук (Иркутск), Алан Макиев (Владикавказ) и Константин Игнатов (Магнитогорск).

Публика отметила призом зрительских симпатий группу «Malaя» (Тверь), ее участники смогут в течение трех лет бесплатно посещать фестиваль «Нашествие».

Вместе с конкурсантами на сцене «зажигали» публику «Театр Высоцкого», «Московский театр поэтов», группы «Ундервуд», «Калинов мост» и другие коллективы и исполнители. Зрители тепло поддерживали исполнителей несмотря на капризы погоды и конкуренцию со стороны основных площадок фестиваля.

Теперь десяти финалистам предстоит серьезная профессиональная подготовка к решающему этапу конкурса — гала-концерту в Москве. Вместе со своими музыкальными наставниками они будут работать в одной из лучших московских звукозаписывающих студий «Vintage Records», отшлифовывая свое исполнительское мастерство. Финал, который состоится в ноябре, выявит трех победителей. Кроме памятных призов, они получат возможности для творческого роста, их песни войдут в программу радиостанции «НАШЕрадио».

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