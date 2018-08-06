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Ведущая актриса Прокопьевского драмтеатра Анна Соколова скончалась на сцене

Культура

Ей было 49 лет

Москва, 6 августа 2018, 16:19 — REGNUM  Ведущая актриса Прокопьевского драматического театра Анна Соколова скончалась на сцене. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Соколова скончалась 4 августа на сцене во время репетиции спектакля «Хануима». В этом спектакле она должна была сыграть главную роль.

Соколова известна своими ролями в таких пьесах, как «Декамерон», «Женитьба», «Квадратура круга» Катаева и ряд других. В 2015 году Соколова вместе с Борисом Щербаковым и Александром Олешко снялась в фильме «Главный» Юрия Кары.

Причина смерти актрисы не сообщается. Прощание с Соколовой проходит сегодня в Прокопьевском театре.

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