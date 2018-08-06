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В Ташкенте откроют памятник писателю Якубу Коласу

Культура

Посольство Узбекистана в Белоруссии работает с апреля 2018 года

В Ташкенте откроют памятник писателю Якубу Коласу
Якуб Колас

Ташкент, 6 августа 2018, 16:20 — REGNUM  Во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Узбекистан в Ташкенте состоится открытие памятника белорусскому советскому писателю и поэту Якубу Коласу, заявил 6 августа посол Узбекистана в Белоруссии Насирджан Юсупов в интервью изданию Tio.by.

Дипломат рассказал о развитии туризма в Узбекистане и условиях, для привлечения туристов. Юсупов порекомендовал туристам посещать республику в марте и апреле или сентябре и октябре.

Напомним, посольство Узбекистана в Белоруссии работает с апреля 2018 года. До открытия все вопросы решались через посольство в Москве. В настоящее время в Узбекистане проживают 19 тыс. белорусов.

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Политическая жизнь Узбекистана
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