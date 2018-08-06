Названа возможная причина смерти актёра Виктора Черненко

Москва, , 15:37 — REGNUM Российский актёр театра и кино Виктор Черненко, известных зрителям по ролям в спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Анна Каренина», а также по сериалу «Чемпион», скончался на 57-м году жизни. Об этом в своём Instagram написала актриса Мария Берсенева.

Актриса, комментируя «Пятому каналу» смерть Черненко, отметила, что причиной внезапной смерти актера могла стать потеря интереса к жизни после кончины любимой супруги.

«Он очень переживал уход своей жены, она болела, а он работал на ее лечение. Он очень горевал об этой утрате. Когда человек теряет интерес к жизни, организм запускает программу самоуничтожения», — цитирует телеканал слова Берсеневой.

Напомним, актёр Виктор Черненко родился 19 июля 1962 года. После окончания в 1987 году Днепропетровского театрального училища работал ведущим программ местного телевидения в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины. Также Виктор служил в Николаевском русском драматическом театре.