«Смешарики» поедут покорять фестиваль «Варна — 2018» в Болгарии

Варна, Болгария, , 13:41 — REGNUM В конкурсной программе всемирного фестиваля анимационного кино «Варна — 2018» в Болгарии примет участие российская полнометражная анимационная лента «Смешарики. Дежавю». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что третий «полный метр» про мультипликационных зверей повествует о героях, путешествующих во времени. По данным организаторов, фестиваль «Варна — 2018» пройдет с 12 по 16 сентября 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму творческому коллективу проекта «Смешарики», которому исполнилось 15 лет. По мнению главы государства, «Смешарики» стали одними из любимейших персонажей современной анимации не только в России, но и далеко за её пределами.

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