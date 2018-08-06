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«Горе ужасное»: Умер актёр сериала «Чемпионы» Виктор Черненко

Культура

Похоронят деятеля искусств в Луганске

Луганск, 6 августа 2018, 12:56 — REGNUM  Не стало актёра Виктора Черненко. Он скончался на 57-м году жизни.

«Ушёл на небо мой коллега Виктор Черненко… Замечательный человек и талантливейший актёр. Горе ужасное… Потеря невосполнимая…», — написала в Instagram актриса Мария Берсенова.

https://www.instagram.com/p/BmGUp8NAq-C/

По её словам, Черненко умер 3 августа. А сегодня, 6 августа, состоятся его похороны. В последний путь его провожают в Луганске. О причинах смерти актёра не сообщается.

Виктор Черненко родился 19 июля 1962 года. После окончания в 1987 году Днепропетровского театрального училища работал ведущим программ местного телевидения в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины. Играл в Николаевском русском драматическом театре. Сотрудничал с антрепризной группой «Московский Независимый Театр» Дмитрия Рачковского.

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