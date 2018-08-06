В Чечню вернули экспонаты музея, вывезенные в годы военной кампании

Грозный, , 10:54 — REGNUM Вывезенные в годы военных кампаний в Чечне музейные экспонаты нашлись в Ставропольском крае. Считавшиеся почти 20 лет утраченными предметы, представляющие историческую и научную ценность, неожиданно обнаружились в новом открывающемся музее истории и краеведения в Курском районе, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе национального музея Чечни.

Специалисты обнаружили среди экспонатов районного музея на Ставрополье 19 предметов, в том числе древний бронзовый кинжал и топор кобанской эпохи, боевые топоры, кольчугу, секиру с изображением головы волка и женские украшения и посуду.

Как сообщили работники музея, администрация Курского района Ставрополья с пониманием отнеслась к просьбе министра культуры Чеченской республики Хож-Бауди Дааева и приняла решение о возврате артефактов. Ценные экспонаты передали делегации чеченского музея, которая выехала на место. В ближайшее время их выставят в экспозиции Национального музея Чечни.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2008 году руководивший в то время управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия в Чечне Исмаил Мунаев заявил, что с 1991 года из национального музея республики было похищено более 300 тыс. экспонатов. Чиновник также обвинял в этом Бориса Березовского, который якобы заработал на этом несколько миллиардов долларов.