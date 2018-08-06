Американская актриса Шарлота Рей умерла от рака

Лос-Анджелес, США, , 09:15 — REGNUM В Соединённых Штатах скончалась номинант на премию «Эмми» актриса театра, кино и телевидения Шарлотта Рэй. Как сообщил представитель актрисы, Рей умерла в кругу семьи в своём доме в Лос-Анджелесе, пишет Fox News. Последнее годы она боролась с раком. Артистке было 92 года.

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Шарлотта Рэй родилась 22 апреля 1926 года в Милуоки (штат Висконсин, США) в семье русско-еврейского происхождения. Свою карьеру она начала ещё в подростковом возрасте, выступая на радио и в театре.

Поклонникам и зрителям Шарлотта Рэй наиболее известна по роли Эдны Гарретт в ситкомах «Разные линии» и его спин-оффе «Факты из жизни», который принёс ей номинацию на премию «Эмми». Рэй за свою карьеру, охватывающую шесть десятилетий, появилась в 90 фильмах и телесериалах.

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