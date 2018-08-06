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Ди Каприо хочет стать продюсером комедии положений

Культура

Переговоры находятся на начальном этапе

Ди Каприо хочет стать продюсером комедии положений
Georges Biard
Леонардо Ди Каприо

Вашингтон, 6 августа 2018, 05:48 — REGNUM  Американские актеры Леонардо Ди Каприо и Джессика Бил ведут переговоры с компанией Sony Pictures Television о перезапуске ситкома «Факты из жизни». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что переговоры находятся на начальном этапе. В компании Sony, владеющей правами на сериал, воздержались от комментариев.

Серии комедии «Факты из жизни» выходили на телеканале NBC с 1979 по 1988 годы. Ситком стал одним из самых продолжительных в 80-х годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Леонардо Ди Каприо опубликовал фото со съемок нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Актер появился в кадре вместе со своим коллегой Брэдом Питтом.

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