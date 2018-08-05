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Для Приморской сцены Мариинки создадут новую версию оперы «Царская невеста»

Культура

Постановка будет оригинальной версией оперы, а не переносом

Для Приморской сцены Мариинки создадут новую версию оперы «Царская невеста»
BKirienko
Театр оперы и балета. Владивосток

Владивосток, 5 августа 2018, 19:31 — REGNUM  Новая постановка оперы Римского-Корсакова «Царская невеста» будет создана для Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке, сообщил 5 августа на пресс-конференции художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

По его словам, большая часть спектаклей, которые идут на Приморской сцене — это переносы спектаклей с других сцен Мариинского театра. Однако, «Царская невеста», как заверил Гергиев, не будет переносом, а будет создана специально для Приморской сцены.

Гергиев отметил, что технические возможности Приморской сцены, к сожалению, не позволяют осуществить постановку многих современных спектаклей.

Напомним, что во Владивостоке сейчас проходит Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский». В программе мероприятия — семь оперных и балетных премьер и спектакли, уже снискавшие восторг публики.

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