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Сериал о советских разведчиках выиграл три премии Ассоциации телекритиков

Культура

Телесериал стал единственным в этом году номинантом на несколько наград

Сериал о советских разведчиках выиграл три премии Ассоциации телекритиков
Цитата из к/ф «Американцы», реж. Крис Лонг и др. 2013 – 2018. США
Кери Рассел (в центре)

Вашингтон, 5 августа 2018, 16:21 — REGNUM  Сериал, повествующий о противостоянии между советскими и американскими разведчиками в 80-е годы XX века выиграл в трех номинациях Премии Ассоциации телевизионных критиков США (TCA Awards), сообщил 4 августа The Hollywood Reporter.

Сериал «Американцы», транслируемый на кабельном канале FX назвали программой года. Кроме того, премию за личные достижения в драме получила исполнительница главной роли в сериале актриса Кери Рассел. Третья премия была получена сериалом за драматургию.

Изначально сериал был номинирован на четыре награды. Таким образом, в этом году сериал «Американцы» стал единственным сериалом, получившим награду TCA Awards сразу в нескольких номинациях.

Напомним, что телесериал «Американцы» впервые вышел на экраны в конце января 2013 года. Телесериал создан сценаристом Джо Вайсбергом, бывшим офицером ЦРУ и повествует об офицерах КГБ, выдающих себя за американских граждан. Дествие сериала происходит в разгар холодной войны между СССР и США. В 2018 году зрители увидели заключительный, шестой сезон сериала.

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