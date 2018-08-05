Сериал о советских разведчиках выиграл три премии Ассоциации телекритиков

Вашингтон, , 16:21 — REGNUM Сериал, повествующий о противостоянии между советскими и американскими разведчиками в 80-е годы XX века выиграл в трех номинациях Премии Ассоциации телевизионных критиков США (TCA Awards), сообщил 4 августа The Hollywood Reporter.

Сериал «Американцы», транслируемый на кабельном канале FX назвали программой года. Кроме того, премию за личные достижения в драме получила исполнительница главной роли в сериале актриса Кери Рассел. Третья премия была получена сериалом за драматургию.

Изначально сериал был номинирован на четыре награды. Таким образом, в этом году сериал «Американцы» стал единственным сериалом, получившим награду TCA Awards сразу в нескольких номинациях.

Напомним, что телесериал «Американцы» впервые вышел на экраны в конце января 2013 года. Телесериал создан сценаристом Джо Вайсбергом, бывшим офицером ЦРУ и повествует об офицерах КГБ, выдающих себя за американских граждан. Дествие сериала происходит в разгар холодной войны между СССР и США. В 2018 году зрители увидели заключительный, шестой сезон сериала.