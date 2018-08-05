Кинофестиваль «Окно в Европу» начнет свою работу в Выборге

Выборг, Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM XVI кинофестиваль «Окно в Европу» стартует в Выборге на этой неделе, сообщает 5 августа интернет-портал Выборгские ведомости.

Кинофестиваль откроется 10 августа и будет продолжаться по 16 августа. За фестивальную неделю зрителям покажут около 130 фильмов, многие из которых вряд ли дождутся проката для большой аудитории.

В основных конкурсах мероприятия представлены игровые, документальные и анимационные фильмы. Также будут представлены фильмы, созданные россйскими кинематографистами в сотрудничестве с кинодеятелями из других стран.

Всего в отборочную комиссию поступило 288 заявок на участие в конкурсных программах. Из них на игровое кино приходится — 48 заявок, неигровое кино — 186 заявок, анимационное кино — 54 заявки.

Напомним, что фестиваль «Окно в Европу» — второй по значимости отечественный кинофорум, после «Кинотавра». Здесь зрители могут увидеть премьеры самых нашумевших кинофильмов, созданных российскими кинодеятелями.