Пианистка из Ишима стала дипломантом музыкального конкурса в Австрии

Зальцбург, Австрия, , 14:03 — REGNUM Диплом лауреата I степени получила ученица ишимской Детской школы искусств Амалия Гультяева на конкурсе «Южно-Уральск — Зальцбург», который состоялся в рамках Всемирного летнего музыкального фестиваля, который прошел в австрийском городе Зальцбурге, сообщает 5 августа портал Тюменская линия.

Пианистка успешно выступила в номинации «Инструментальное исполнительство — фортепиано». Конкурсные прослушивания в форме фестиваля проходили в одном из залов известного памятника архитектуры, дворца «Мирабель», где когда-то выступал Моцарт. Амалия блестяще отыграла выбранную организаторами сложную программу.

Напомним, что Всемирный летний музыкальный фестиваль проходил в июле этого года. Приглашение принять участие в конкурсной программе фестиваля Амалия Гультяева получила после того, как стала лауреатом другого музыкального конкурса «Welt der Musik». который прошел заочно.