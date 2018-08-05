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Пианистка из Ишима стала дипломантом музыкального конкурса в Австрии

Культура

Школьница достойно выступила в номинации «Инструментальное исполнительство»

Зальцбург, Австрия, 5 августа 2018, 14:03 — REGNUM  Диплом лауреата I степени получила ученица ишимской Детской школы искусств Амалия Гультяева на конкурсе «Южно-Уральск — Зальцбург», который состоялся в рамках Всемирного летнего музыкального фестиваля, который прошел в австрийском городе Зальцбурге, сообщает 5 августа портал Тюменская линия.

Пианистка успешно выступила в номинации «Инструментальное исполнительство — фортепиано». Конкурсные прослушивания в форме фестиваля проходили в одном из залов известного памятника архитектуры, дворца «Мирабель», где когда-то выступал Моцарт. Амалия блестяще отыграла выбранную организаторами сложную программу.

Напомним, что Всемирный летний музыкальный фестиваль проходил в июле этого года. Приглашение принять участие в конкурсной программе фестиваля Амалия Гультяева получила после того, как стала лауреатом другого музыкального конкурса «Welt der Musik». который прошел заочно.

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