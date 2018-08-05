Путину представили проект нового культурного пространства в Севастополе

Севастополь, , 13:47 — REGNUM Проект нового культурно-образовательного пространства в Севастополе оценил президент России Владимир Путин. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Проект представляла вице-премьер России Ольга Голодец. Планируется, что в культурное пространство будут включены: театр оперы и балета, хореографическое училище, музейный и киноконцертный комплекс, а также жилой комплекс для персонала культурного центра.

По словам Голодец, к проекту уже подключены профессионалы из Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи. Часть шедевров из этих трех музеев планируется передать в будущий музейный комплекс проекта. Кроме того, один из корпусов комплекса, по просьбам жителей города, будет посвящен обороне Севастополя.

Сообщается, что администрация Севастополя уже выделила земли под проект. К строительству планируется приступить уже в начале следующего года. Как заявил Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя, все здания культурного центра создадут новое городское пространство, фактически, центральный парк Севастополя.

Ранее сообщалось, что накануне Владимир Путин посетил фестиваль под открытым небом «Опера в Херсонесе». На мероприятие президент России прибыл вместе с вице-премьером Ольгой Голодец, главой Крыма Сергеем Аксеновым и другими гостями.