Воскресенье, 5 Августа 2018 года
14:15:55 МСК

«Первозданная Россия»: фотовыставка уникальных природных мест

Культура

160 самых ярких фотографий – победителей Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» — представлены на выставке в Санкт-Петербурге

«Первозданная Россия»: фотовыставка уникальных природных мест
Архип Куинджи. На острове Валааме. 1873

Санкт-Петербург, 5 августа 2018, 12:53 — REGNUM  В Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге проходит фотовыставка «Первозданная Россия-2018».

До 26 августа можно будет увидеть 160 самых ярких работ — победителей Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия». Лучшие российские фотонатуралисты смогли запечатлеть самые красивые и труднодоступные места России — огненные реки лавы и чистейшие озера необычной формы, сияющие горные вершины и извилистые побережья 13 морей, зарисовки из жизни животных и птиц. Это работы доставляют не только эстетическое удовольствие, они расширяют горизонт знаний собственной страны, стимулируют к действиям по сохранении природы.

Отдельный раздел выставки — проект Санкт-Петербургского клуба фотоохотников Ленинградского общества охотников и рыболовов, который существует уже более 50 лет. Клуб представил на выставке свои фотоистории о жизни диких животных в заказнике «Раковые озера» на Карельском перешейке.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фотовыставки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить