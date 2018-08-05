В столичном парке «Кузьминки» выступил военный оркестр

Москва, , 12:48 — REGNUM Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ РФ выступил накануне в московском парке «Кузьминки», сообщил 5 августа телеканал МИР 24.

Выступление стало продолжением музыкального марафона программы «Военные оркестры в парках», который проходит уже несколько месяцев на 30 площадках. Отмечается, что за несколько дней до концерта в Кузьминках, 29 июля, оркестр принимал участие в военном параде на Неве в День Военно-морского флота России. И своим выступлением музыканты подарили слушателям частицу праздника, прошедшего в Петербурге.

На концерте слушатели насладились мелодиями русской и мировой классики, а также современными композициями и хитами советских времен.

Напомним, что музыкальный марафон военных оркестров проводится уже третий год. В этом году в программе «Военные оркестры в парках» участвуют 13 парков и скверов города Москвы. Закрытие цикла концертов состоится 18 августа, а уже 24 августа на Красной площади начнется Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»