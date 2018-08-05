Сразу два рок-фестиваля начнутся в Барнауле

Барнаул, , 12:17 — REGNUM Два рок-фестиваля в один день пройдут в Барнауле, сообщает 5 августа портал Алтайская правда.

В барнаульском Парке спорта имени Алексея Смертина 5 августа будет проходить второй музыкальный фестиваль «Парк Рок-2018». На открытой площадке парка будет звучать музыка всех поколений в исполнении музыкантов из Барнаула и Бийска.

«В этом году мы сделали ставку на классику. Барнаульцы услышат каверы из репертуара Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Nirvana, и, конечно, собственное творчество наших музыкантов. На сцену выйдут и совсем юные, и уже опытные исполнители. Их количество определено таким образом, чтобы каждый получил возможность показать себя», — рассказал Эдуард Фогель, соорганизатор фестиваля.

А на набережной Оби в этот же день впервые состоится фестиваль «Барнаул за Rock». На этом мероприятии организаторы решили собрать группы, которые играют в основном авторские композиции и при этом по разным причинам не стали участниками «Парк Рока». Группам дали возможность играть то, что они пожелают, от каверов до авторского материала. Заявлено, что на берегу Оби будут звучать гаражный old school punk, андерграунд, хэви-мэтал, смесь панк‑ и поп-рока, а также шансон.

Вход на оба мероприятия свободный.

Напомним, что фестиваль «Парк Рок» впервые состоялся в столице Алтайского края в прошлом году. На музыкальный праздник тогда съехались несколько тысяч гостей и участников из Барнаула, Алтайского края и Новосибирска. Музыкальный марафон продолжался более восьми часов.