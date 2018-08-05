Вокалистка из Железноводска победила в международном конкурсе в Крыму

Алушта, Крым, , 11:52 — REGNUM Победительницей III Международного конкурса-фестиваля сценического и художественного искусства «Крым — другое измерение» стала вокалистка из Железноводска Екатерина Литвинова, сообщает 5 августа новостной портал «Сайт Ставрополя».

Певицу назвали лучшей сразу в нескольких номинациях: эстрада, джаз и патриотика. Кроме того, Екатерина Литвинова увезет домой и главный приз конкурса — Диплом Турнира лауреатов.

Литвинова боролась за первое место с претендентами из разных регионов России, а также из Италии, Индии, Румынии, США.

Екатерина Литвинова уже много лет профессионально занимается музыкой, она является солисткой Железноводского городского эстрадно-духового оркестра «Диапазон», а, кроме того, она преподает вокал детям в творческом объединении «Гармония». Певица уже побеждала в краевом проекте Ставрополья «У меня есть голос». В проекте приняли участие 200 конкурсантов, а в финал вышли четыре жителя края, в их числе была и Литвинова.

Напомним, что Международный конкурс-фестиваль сценического и художественного искусства «Крым — другое измерение» проводит Ставропольская региональная творческая общественная организация «Радость планеты» при поддержке полномочных представителей президента РФ в федеральных округах, Министерства культуры Ставропольского края и Министерства культуры Республики Крым.