Бесплатные концерты пройдут в новом сезоне в Мариинском театре

Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM Жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашает в новом сезоне на бесплатные концерты Мариинский театр, сообщила 4 августа пресс-служба театра.

Бесплатные концерты для любителей музыки будут проходить в рамках проекта «Открытая среда в Мариинском». Сообщается, что на концертах слушатели смогут насладиться музыкой разных эпох и направлений, а также познакомиться поближе с артистами оркестра Мариинского театра.

Первый концерт запланирован на 3 октября этого года и состоится в фойе Стравинского. В дальнейшем концерты будут проходить каждую неделю.

Стоит отметить, что бесплатные концерты — не редкость в Санкт-Петербурге. Например, в июле в городе на Неве проходил концерт классической музыки под открытым небом «Скрипка на Невском».