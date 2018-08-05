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Бесплатные концерты пройдут в новом сезоне в Мариинском театре

Культура

В Санкт-Петербурге концерты для всех желающих начнутся уже этой осенью

Бесплатные концерты пройдут в новом сезоне в Мариинском театре
Константин Маковский. Музыкальный вечер. 1906

Санкт-Петербург, 5 августа 2018, 11:13 — REGNUM  Жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашает в новом сезоне на бесплатные концерты Мариинский театр, сообщила 4 августа пресс-служба театра.

Бесплатные концерты для любителей музыки будут проходить в рамках проекта «Открытая среда в Мариинском». Сообщается, что на концертах слушатели смогут насладиться музыкой разных эпох и направлений, а также познакомиться поближе с артистами оркестра Мариинского театра.

Первый концерт запланирован на 3 октября этого года и состоится в фойе Стравинского. В дальнейшем концерты будут проходить каждую неделю.

Стоит отметить, что бесплатные концерты — не редкость в Санкт-Петербурге. Например, в июле в городе на Неве проходил концерт классической музыки под открытым небом «Скрипка на Невском».

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