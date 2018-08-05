В Тюмени интеллектуалы сразились в тематическом соревновании

Тюмень, , 10:55 — REGNUM Любители кино приняли участие в интеллектуальном тематическом КиноКвизе, сообщает 5 августа ИА Тюменская линия.

Космический КиноКвиз состоялся в театральном молодежном центре «Космос». Организатором мероприятия выступило «Интеллектуальное движение Тюменской области».

В мероприятии приняли участие 150 человек, заядлых любителей викторин и других интеллектуальных игр, которые разделились на 30 команд. Команды соревновались в угадывании фильмов по афишам, слоганам и саундтрекам, вспоминали имена известных актеров и режиссеров, выполняли различные задания на заданную тематику.

Новый для тюменцев формат соревнований пришелся по душе участникам. Организаторы проекта обещают в ближайшее время сообщить о следующей викторины.

Напомним, что в Тюмени достаточно часто проходят мероприятия, связанные с кинематографом. Так, в апреле этого года здесь состоялся российско-итальянский кинофестиваль «RIFF», кроме того, в Тюмени регулярно проходит международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль плюс».