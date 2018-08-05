«Шоу кружевниц» пройдёт в Музее декоративного искусства в Москве

Москва, , 09:58 — REGNUM 18 августа во Всероссийском музее декоративного искусства (Москва) пройдёт ежегодный перформанс «Шоу кружевниц». Мастерицы из столиц кружевного дела России в третий раз соберутся вместе в балконном зале особняка XVIII века, чтобы на глазах у изумленной публики зрителей создать уникальное текстильное изделие.

Как отмечается в релизе музея, «Шоу кружевниц» — это уникальное сочетание традиционного рукоделия на коклюшках и классической музыки в живом исполнении. В ходе перформанса можно будет в мельчайших подробностях увидеть, как переплетаются нити и рождается кружевной «рисунок», познакомиться с техниками этого старинного промысла. Здесь будут представлены различные виды ручного изготовления кружева: плетёное на коклюшках, шитое, узелковое, вязаное и другие.