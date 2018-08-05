Воскресенье, 5 Августа 2018 года
11:06:13 МСК

«Шоу кружевниц» пройдёт в Музее декоративного искусства в Москве

Культура

Камерный тихий стук коклюшек в этом году будет сопровождаться звуками арфы

Москва, 5 августа 2018, 09:58 — REGNUM  18 августа во Всероссийском музее декоративного искусства (Москва) пройдёт ежегодный перформанс «Шоу кружевниц». Мастерицы из столиц кружевного дела России в третий раз соберутся вместе в балконном зале особняка XVIII века, чтобы на глазах у изумленной публики зрителей создать уникальное текстильное изделие.

Как отмечается в релизе музея, «Шоу кружевниц» — это уникальное сочетание традиционного рукоделия на коклюшках и классической музыки в живом исполнении. В ходе перформанса можно будет в мельчайших подробностях увидеть, как переплетаются нити и рождается кружевной «рисунок», познакомиться с техниками этого старинного промысла. Здесь будут представлены различные виды ручного изготовления кружева: плетёное на коклюшках, шитое, узелковое, вязаное и другие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить