«Незабываемое время»: выставка русской живописи 1920-1930-х годов в Москве

Москва, , 09:34 — REGNUM В Государственной центральном музее современной России (Москва) до 27 августа будет работать замечательная выставка «Незабываемое время». На ней представлены работы известных мастеров живописи Константина Юона, Бориса Кустодиева, Мартироса Сарьяна, Ильи Машкова, Петра Кончаловского.

Кроме своей несомненной художественной ценности, они также интересны и разнообразием направлений. Социально-политические катаклизмы начала ХХ века привели к поиску новых образных решений в искусстве, созданию многочисленных творческих группировок. Новаторское пролетарское искусство 1920−1930-е гг. вобрали в себя и эпоху русского авангарда с его смелыми творческими экспериментами, и становление социалистического реализма.