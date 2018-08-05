Воскресенье, 5 Августа 2018 года
09:37:32 МСК

«Незабываемое время»: выставка русской живописи 1920-1930-х годов в Москве

Культура

Музей современной истории России представил художественный взгляд выдающихся российских живописцев на бурные события 1920-1930-х годов

Москва, 5 августа 2018, 09:34 — REGNUM  В Государственной центральном музее современной России (Москва) до 27 августа будет работать замечательная выставка «Незабываемое время». На ней представлены работы известных мастеров живописи Константина Юона, Бориса Кустодиева, Мартироса Сарьяна, Ильи Машкова, Петра Кончаловского.

Кроме своей несомненной художественной ценности, они также интересны и разнообразием направлений. Социально-политические катаклизмы начала ХХ века привели к поиску новых образных решений в искусстве, созданию многочисленных творческих группировок. Новаторское пролетарское искусство 1920−1930-е гг. вобрали в себя и эпоху русского авангарда с его смелыми творческими экспериментами, и становление социалистического реализма.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить