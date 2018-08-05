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«Король и шут» отметит 30-летие в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве

Культура

В день рождения своего основателя и бессменного лидера Михаила Горшенева (ушел из жизни 5 лет назад) легендарная группа «Король и шут» выступит в спорткомплексе «Олимпийский»

«Король и шут» отметит 30-летие в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве
SVSko
Михаил Горшенев

Москва, 5 августа 2018, 09:04 — REGNUM  7 августа в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве состоится грандиозный концерт легендарной рок-группы «Король и шут». Он приурочен сразу к нескольким знаковым для коллектива датам — 45-летию лидера и руководителя команды Михаила Горшенева, 30-летию создания культовой группы и пятилетию со дня смерти ее основателя.

В день памяти и день рождения его друг и неизменный автор стихов Андрей Князев при поддержке «Фонда памяти Михаила Горшенева» выступает по традиции в Москве и Санкт-Петербурге. Но так как это год юбилейный и размах проводимых мероприятий соответствующий — на концерте «Камнем по голове» композиции будут сопровождаться мульмедийными голограммами.

В этот день прозвучит большинство хитов знаменитой российской хоррор-панк-рок группы.

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Культурная хроника
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