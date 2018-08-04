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В Театральном музее в Москве откроется выставка к 200-летию театра Гонзаги

Культура

Театр Гонзаги в музее-усадьбе «Архангельское» является одним из немногих в мире сохранившихся в первозданном виде старинных театров

В Театральном музее в Москве откроется выставка к 200-летию театра Гонзаги
Иллюстрация: Gctm.ru
Выставка «Иллюзия театра»

Москва, 4 августа 2018, 17:09 — REGNUM  В Москве 8 августа в Главном доме Театрального музея имени А.А. Бахрушина откроется выставка «Иллюзия театра». Она приурочена к 200-летию открытия Театра Гонзаги в Архангельском. Он входит в короткий список старинных театров, не подвергшихся реконструкции.

Это вообще был удивительный проект двух одаренных людей — итальянского художника и декоратора Пьетро ди Готтардо Гонзаги (1751−1831) и одного из богатейших людей России, блестящего организатора и ценителя театра князя Николая Юсупова (1750−1831). Последний в своем шикарном имении в Архангельском создал домашний театр такого уровня, что ему была необходима большая, современная и технически оснащенная сцена мирового класса. Для этой задачи и был приглашен мастер из Италии.

Выставка делится на две части, которые на самом деле пересекаются во всем. Одна часть рассказывает о строительстве и работе знаменитого театра — здесь можно увидеть декорации Гонзаги, элементы театральной машинерии и реквизита, предметы интерьера, эскизы программок и даже Александра I, вторая часть — индивидуальная: портреты и личные вещи князя и художника, зарисовки крепостных актеров, рисунки, альбомы.

Выставка организована Государственным центральным театральным музеем им. А.А. Бахрушина совместно с Государственным музеем-усадьбой «Архангельское».

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Культурная хроника
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