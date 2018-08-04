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В Музее русского импрессионизма проходит выставка авангардных работ

Культура

60 картин из 14 государственных музеев и 17 частных собраний представлены на проходящей в Музее русского импрессионизма в Москве выставке

В Музее русского импрессионизма проходит выставка авангардных работ
Давид Бурлюк. Футуристическая женщина (фрагмент). 1911

Москва, 4 августа 2018, 14:33 — REGNUM  До 19 сентября в Музее русского импрессионизма в Москве будет проходить уникальная выставка — «Импрессионизм в авангарде». 60 картин из 31 государственных и частных коллекций «проследят» отражение лучших импрессионистках начал в зарождении и развитии знаменитого русского авангарда.

Среди «зачинщиков» нового направления в искусстве ХХ века (их работы и представлены на вернисаже) такие блестящие художники как Михаил Ларионов, Роберт Фальк, Казимир Малевич, Алексей Явленский, Наталья Гончарова, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Александра Экстер, Надежда Удальцова, Антонина Софронова, Ольга Розанова и многие другие.

По сути, одно революционное течение каким был в свое время импрессионизм, заложило базу для экспериментов Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича, Роберта Фалька и других. Так, например, нежные этюды Гончаровой вылились со временем в жесткий кубизм, а пейзажные зарисовки Давида Бурлюка в «русский футуризм». Кстати, отцу этого направления — Давиду Бурлюку — осенью в музее будет посвящена отдельная выставка.

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Художественные выставки
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