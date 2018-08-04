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В Саранске кинотеатр под открытым небом продолжает свою работу

Культура

Зрителям демонстрируют патриотические кинофильмы

В Саранске кинотеатр под открытым небом продолжает свою работу
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Зрители в кинотеатре

Саранск, 4 августа 2018, 13:30 — REGNUM  Летний кинотеатр под открытым небом продолжает свою работу в Саранске, сообщает 4 августа портал Известия Мордовии.

Фильмы на патриотическую тему демонстрируют всем желающим по субботам в одном из парков столицы Мордовии. В роли кинозала выступает эстрадная площадка парка имени Александра Сергеевича Пушкина. Вход в импровизированный кинозал бесплатный.

Сообщается, что репертуар кинотеатра состоит только из отечественных киноработ. Здесь будут показаны фильмы «Экипаж», «Брестская крепость», «28 панфиловцев» и другие. Работа кинотеатра продлится до 7 сентября.

Напомним, что летний кинозал в парке имени Пушкина города Саранска открылся в мае этого года.

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