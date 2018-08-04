Современная палехская роспись представлена на выставке в Иваново

Иваново, , 12:19 — REGNUM В Государственном историко-краеведческом музее им. Д.Г. Бурылина в Иваново 3 августа открылась выставка «Искусство Палеха — гордость России». Основу экспозиции составили работы современных палехских художников.

Выставка приурочена к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии, а также к 65-летию Палехского отделения Союза художников. Более 100 работ Василия и Татьяны Макашовых, Юрия Голикова, Николая Лопатина и других ведущих мастеров промысла посвящены самым разным темам: есть и традиционные — библейские, сказочные, фольклорные, есть исторические и героические — своего рода дань ХХ веку. Например, «Рождение советского пионера» или «Выступление Ленина на заводе Михельсона».

Палех, небольшой городок недалеко от Иваново, — известный на весь мир центр русского народного промысла лаковой росписи. Первые работы в этой технике были сделаны еще в XVII веке, но промышленную артель создали уже при советской власти — в 1924 году. Большая часть изделий — это шкатулки с сюжетной композицией на крышке.