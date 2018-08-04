В московских парках джаз зазвучит в формате нон-стоп

Москва, , 11:33 — REGNUM В программе джазового лета 2018 года примут участие пять московских парков — «Эрмитаж», Сад имени Баумана, «Зарядье», Измайловский парк и «Красная Пресня». Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На сценах в этих парках пройдут бесплатные концерты известных джазовых оркестров. Так одной из главных площадок станет парк «Зарадье». Здесь любителей драйва ждут выступления 17 августа «Симфоджаз братьев Ивановых», 25 августа ансамбля «Мелодия» под управлением дирижера Георгия Гараняна, а 29 — ого Московского джазовый оркестр Игоря Бутмана.

Не менее насыщенная программа и в парке «Красная Пресня». Здесь всего за два дня — 18 и 19 августа — свои композиции сыграют известный австрийский блюзовый ансамбль «Mojo Blues Band», флейтист Итай Крисс (Израиль) с неизменным бендом Олега Бутмана, вокалистка Ванесса Рубин (США), международный ансамбль саксофониста Рика Маргитцы (США) и многие другие.

Ценителям джаза несомненно будут интересны и концерты в других парках.