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В Эрмитаже откроется выставка «Мебель для всех причуд тела»

Культура

Бержерка или гамсовы кресла, трельяж или бюро – эти вещи из мебельного гарнитура говорили в XIX веке современникам все о сословии или обеспеченности ее обладателя. Эрмитаж представляет выставку мебели из дворцовых покоев

В Эрмитаже откроется выставка «Мебель для всех причуд тела»
Юрий Вердеревский © ИА Красная Весна
Эрмитаж. Санкт-Петербург. 10.2009

Санкт-Петербург, 4 августа 2018, 11:07 — REGNUM  11 августа в Главном музейном комплексе Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге открывается выставка «Мебель для всех причуд тела». Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции представлены уникальные образцы декоративно-прикладного искусства XIX века, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца.

Царские интерьеры всегда служили ориентиром для модных и обеспеченных современников. Посетители смогут увидеть, как обставлялись престижные гостиные, за какими столами писали письма монаршие особы, чем отличается диван-визави от дес-а-дос и что такое кресло-жаба. Взыскательного и строго ценителя может удивить некоторая эклектичность стилей, но искусство XIX века как раз и отличается увлечением экзотическими культурами, различными направлениями дизайна. Этот же период по праву считается и расцветом декоративного и мебельного профессионального мастерства.

Эрмитаж посчитал необходимым дополнить свою экспозицию хромолитографиями, изданными Франции, Англии, Германии, как бы еще раз подчеркивая изящество и многообразие мебели того времени.

Несколько необычное название устроители выставки позаимствовали из популярной в XIX веке повести Н. Павлова «Маскарад».

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