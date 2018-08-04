В Эрмитаже откроется выставка «Мебель для всех причуд тела»

Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM 11 августа в Главном музейном комплексе Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге открывается выставка «Мебель для всех причуд тела». Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции представлены уникальные образцы декоративно-прикладного искусства XIX века, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца.

Царские интерьеры всегда служили ориентиром для модных и обеспеченных современников. Посетители смогут увидеть, как обставлялись престижные гостиные, за какими столами писали письма монаршие особы, чем отличается диван-визави от дес-а-дос и что такое кресло-жаба. Взыскательного и строго ценителя может удивить некоторая эклектичность стилей, но искусство XIX века как раз и отличается увлечением экзотическими культурами, различными направлениями дизайна. Этот же период по праву считается и расцветом декоративного и мебельного профессионального мастерства.

Эрмитаж посчитал необходимым дополнить свою экспозицию хромолитографиями, изданными Франции, Англии, Германии, как бы еще раз подчеркивая изящество и многообразие мебели того времени.

Несколько необычное название устроители выставки позаимствовали из популярной в XIX веке повести Н. Павлова «Маскарад».