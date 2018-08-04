Гранты Министерства культуры РФ получат 18 документальных проектов

Москва, , 11:04 — REGNUM Министерство культуры утвердило список проектов документального кино, которым будут выделены средства на производство фильмов. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Таких работ оказалось всего 18, правда, в сообщении ведомства не оговаривается сумма, которая будет направлена в компании. Экспертный комитет посчитал самыми востребованными и качественными в будущем, в основном, тех продюсеров и режиссеров, что хорошо известны в этом мире.

В частности гранта удостоены проекты Артема Михалкова «Угрозыск. Лихие 90-е», Андрея Кончаловского «Человек неунывающий», и «Колокола России», где в роли ведущего может выступить сам Андрей Малахов.

Масштабными и амбициозными выглядят проекты «Я — волонтер» — съемки предполагаются по всей России и «Станиславский» — к работе над ним уже приступила петербургская студия «Лендок», а помощь в реализации в картине 3D-технологий, а также её дистрибуции на рынке окажет одна из ведущих мировых телекомпаний HBO.

Забавным и трогательным может оказаться и фильм «Все там будем» о жизни и работе модельного агентства пожилых людей.