В Китае запретили фильм про взрослого Кристофера Робина

Лос-Анджелес, США, , 03:44 — REGNUM Власти Китая запретили прокат в стране нового фильма о Винни-Пухе «Кристофер Робин», который рассказывает о повзрослевшем друге известного медведя, сообщает Hollywood Reporter.

Издание предполагает, что запрет связан с интернет-мемом китайской оппозиции, который сравнивает председателя КНР Си Цзиньпина с Винни-Пухом. По другой версии, фильм запретили к прокату просто из-за ограничения на показ голливудских фильмов в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года из китайской социальной сети WeChat были удалены все изображения и анимации диснеевского воплощения главного героя повести Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все». Официального объяснения от китайских властей не было, но по предположениям СМИ, это было связано с широким распространением мема, сравнивающего главу КНР Си Цзиньпина и диснеевского медвежонка.

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