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Фестиваль классической музыки «Морская симфония» открывается в Сочи

Культура

Центральная площадь Олимпийского парка «Medals plaza» в Сочи станет местом проведения фестиваля классической музыки «Морская симфония». Фестивальные дни разнесены на два временных периода – 3-4 и 11-12 августа

Сочи, Краснодарский край, 3 августа 2018, 16:35 — REGNUM  3 августа в Сочи в Олимпийском парке «Medals plaza» оперой «Сельская честь» Масканьи открывается фестиваль классической музыки «Морская симфония». Состав звёздный — в главных партиях мексиканский тенор Родриго Поррас Гаруло и солистка Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Елена Безгодкова и солист оперной группы Большого театра Борис Стаценко.

В рамках фестиваля жители Сочи и многочисленные отдыхающие могут насладиться выступлениями пианистки Екатерины Мечетиной, российского сопрано Венеры Гимадиевой, Академического хора МГУ им. М.В. Ломоносова. Сопровождать все концерты будет Сочинский симфонический оркестр под руководством Антона Лубченко.

Автором и режиссером музыкального open-air выступает президент дрезденского оперного бала Ханс-Йоахим Фрай, прославившийся постановкой гала-концерта в Большом театре по случаю окончания чемпионата мира по футболу.

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Культурная хроника
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