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Германия, Белоруссия, Грузия... «Русская цивилизация» собирает тысячи фото

Культура

Мельников: «Уникальной чертой русской культуры является её главный вектор – любовь, любовь к жизни, к людям, к прекрасному»

Германия, Белоруссия, Грузия... «Русская цивилизация» собирает тысячи фото
© Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

Москва, 3 августа 2018, 14:12 — REGNUM  Количество фотографий, отправленных в первую неделю конкурса «Русская цивилизация», перевалило за полторы тысячи, сообщили в пресс-службе конкурса.

«Свыше 1 500 снимков поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, за первую неделю его проведения, — отметили организаторы. — Это работы фотографов из разных регионов России и 23 стран мира, в том числе из Германии, Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана и Австралии».

Комментируя работу выставки, автор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников рассказал, что для русской культуры главным вектором является любовь — «к жизни, к людям, к прекрасному». И эту любовь участники конкурса выражают в фототворчестве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» открылся 23 июля и будет проходить до 9 сентября в Москве. В нем принимают участие фотохудожники и просто любители фотографии как из России, так и из других стран.

В конкурсе пять номинаций:

  • «Уникальная природа»;
  • «Лица и поколения»;
  • «Традиции большой страны»;
  • «Архитектура и скульптура»;
  • «Народное творчество».

Читайте ранее в этом сюжете: В России стартовал II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

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