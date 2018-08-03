Германия, Белоруссия, Грузия... «Русская цивилизация» собирает тысячи фото

Москва, 3 августа 2018, 14:12 — REGNUM Количество фотографий, отправленных в первую неделю конкурса «Русская цивилизация», перевалило за полторы тысячи, сообщили в пресс-службе конкурса.
«Свыше 1 500 снимков поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, за первую неделю его проведения, — отметили организаторы. — Это работы фотографов из разных регионов России и 23 стран мира, в том числе из Германии, Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана и Австралии».
Комментируя работу выставки, автор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников рассказал, что для русской культуры главным вектором является любовь — «к жизни, к людям, к прекрасному». И эту любовь участники конкурса выражают в фототворчестве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» открылся 23 июля и будет проходить до 9 сентября в Москве. В нем принимают участие фотохудожники и просто любители фотографии как из России, так и из других стран.
В конкурсе пять номинаций:
- «Уникальная природа»;
- «Лица и поколения»;
- «Традиции большой страны»;
- «Архитектура и скульптура»;
- «Народное творчество».
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