Фестиваль «Пикник Афиши» пройдет в московском парке «Коломенское»

Москва, , 12:17 — REGNUM В московском парке «Коломенское» 4 августа состоится один из крупнейших музыкальных фестивалей лета — «Пикник Афиши». В последние годы устроители привозят нашумевших и популярных исполнителей, что приводит к посещаемости в 50 тысяч человек в день праздника.

И на это раз им удалось «заманить» в Москву топовых артистов. Это шотландские классики инди-попа Belle & Sebastian с вечными балладами о жизни и любви и группа из Мельбурна King Gizzard & The Lizard Wizard со всеми возможными видами рока. Отдельно стоит выделить Земфиру, вот уже почти двадцать лет являющуюся безусловной звездой отечественной сцены. Закроет фестиваль необыкновенно авантажный коллектив Arcade Fire, именующий себя Великим стадионным оркестром. Впервые московские фанаты увидят карнавальное действо с элементами драмы и комедии.

И как полагается во время крупных опен-эйров в Москве, на территории будут работать различные программы, том числе можно будет попробовать записать собственный трек или спроектировать оригинальное здание. А так к услугам отдыхающих шезлонги, пинг-понг, вид на Москву-реку и легкие напитки.