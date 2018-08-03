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Британские ученые: культура майя могла погибнуть из-за засухи

Культура

Исследователи из Кембриджа нашли доказательства засухи в период упадка цивилизации майя

Британские ученые: культура майя могла погибнуть из-за засухи
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Погибающий от жажды

Кембридж, Великобритания, 3 августа 2018, 11:16 — REGNUM  Причиной упадка цивилизации майя между 800 и 1000 годами могла стать продолжительная засуха. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством Николаса Эванса из британского Кембриджского университета, передает немецкий канал N-TV.

Команда Эванса изучила отложения на озере Чичанчанаб на полуострове Юкатан и обнаружила доказательства на молекулярном уровне двух периодов засухи, которые можно датировать промежутками 750−850 гг. и 950−1050 гг. Тогда в среднем количество осадков было на 47% ниже сегодняшних, с колебанием в 20−70%. Теперь можно рассчитать, как засуха повлияла на сельское хозяйство майя.

«Наше исследование является существенным шагом вперед в предоставлении статистически достоверных оценок уровня осадков и влажности во время падения культуры майя», — говорит Эванс в своем отчете.

Цивилизация майя возникла около 4000 лет назад и пережила свой расцвет в первом тысячелетии н. э. Индейцы майя проживали на территории сегодняшних Мексики, Гватемалы, Белиза и Гондураса.

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Исторические расследования
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