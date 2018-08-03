СМИ: супруга комика Петросяна подала на раздел имущества

Москва, , 10:36 — REGNUM Супруга известного юмориста Евгения Петросяна актриса Елена Степаненко направила в Хамовнический суд Москвы иск о разделе совместно нажитого с мужем имущества, передаёт телеканал «Звезда».

По данным телеканала, соответствующий документ был зарегистрирован в картотеке суда 4 июля.

«Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован 4 июля», — приводит издание запись в карточке дела.

Добавим, в беседе с агентством «Москва» сам сатирик заявил, что ничего не знает об иске касательно раздела имущества.