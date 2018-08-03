Фестиваль «Раменье-опера» пройдёт во дворце Ольденбургских под Воронежем

Рамонь, Воронежская область, , 11:02 — REGNUM 18 августа откроется первый театральный фестиваль оперной музыки под открытым небом «Раменье-опера». Он будет проходить два дня в парке дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони Воронежской области.

В первый день Воронежский государственный театр оперы и балета представит на суд зрителей оперу Джузеппе Верди «Трубадур». Она будет показана в «декорациях» рамонского дворца, возведённого в духе западноевропейского средневекового замка. А 19 августа любители классической музыки увидят сценическую кантату Карла Орфа «Кармина Бурана».

Музыкальный руководитель и дирижёр фестиваля — заслуженный деятель искусств РФ Юрий Анисичкин.

Дворец Ольденбургских (российский герцогский и княжеский род немецкого происхождения) возведен в конце XIX века в «староанглийском» стиле и является одним из немногих строений «неоготики» в регионах России. Сегодня это автономное учреждение министерства культуры Воронежской области «Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских».