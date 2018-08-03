«Поющий мир»: международный фестиваль хорового искусства в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге 3 августа состоится торжественное открытие XVI Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир». Смотр вокального мастерства продлится до 8 августа. В нем примут участие профессиональные коллективы из Италии, Израиля, Китая, Болгарии, Мексики, Нидерландов и других стран.

Особенно широко представительство хоров из России — кроме ведущих музыкальных центров — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, в Северную столицу приехали также вокальные ансамбли из Читы, Пензы, Лобни и других городов. Для выступления на берегах Невы гостям предоставлены лучшие площадки города — залы в Российском этнографическом музее, в Санкт-Петербургском государственном университете, помещения в Римско-католической церкви Святого Станислава, в Казанском кафедральном соборе, Шведской лютеранской церкви Святой Екатерины.

34 ведущих хора примут участие в конкурсе имени народного артиста России Юрия Фалика, который пройдёт в рамках фестиваля.