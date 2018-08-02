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Регионы России борются за награду National Geographic Traveler Awards

Культура

Соперниками Вологодской области в борьбе за победу в номинации «Российский экскурсионный отдых» являются Тульская, Архангельская, Ленинградская и Московская области

Вологда, 2 августа 2018, 21:12 — REGNUM  Вологодская область является лидером в престижном конкурсе National Geographic Traveler Awards — 2018 в номинации «Российский экскурсионный отдых». Также на победу претендуют Тульская, Архангельская, Ленинградская и Московская области, сообщает информационный портал Cultinfo.ru.

Триумфатором станет тот регион, который не только заслужит признание авторитетной комиссии, но и получит наибольшее число голосов путешественников. Онлайн-голосование будет идти до 5 октября. Всего в конкурсе 25 основных номинаций и одна специальная. Получение премии суперпопулярного журнала National Geographic Traveler считается чрезвычайно престижным в мире международного туризма.

Вологодская область уже побеждала в конкурсе National Geographic Traveler Awards — в 2016 году в номинации «Российский экологический отдых», опередив Республику Крым и Мурманскую область.

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Культурная хроника
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