Литературный фестиваль «Табуретка» состоится в мурманском Мончегорске

Мончегорск, Мурманская область, , 18:49 — REGNUM 25 августа в городском парке им. Сергея Бровцева в Мончегорске Мурманской области пройдет III международный литературный фестиваль «Табуретка». Праздник с замечательным творческим названием соберет всех, кому дорого родное слово во всех его проявлениях — прозе, поэзии, баснях, а также тех простых граждан, кто любит различные мероприятия на свежем воздухе, но не чужд прекрасному.

Публику ждут не только выступления поэтов, писателей, художников, креативная команда фестиваля постарается вовлечь пришедших в игры с рифмой, в литературную эстафету, в написание собственного произведения и трактовки уже известных, в составление культурного послания инопланетянам.