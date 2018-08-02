Четверг, 2 Августа 2018 года
19:17:05 МСК

Литературный фестиваль «Табуретка» состоится в мурманском Мончегорске

Культура

Пришедшие на праздник жители города могут не только дописать уже известные произведения классиков, но и отправить культурное послание в космос

Мончегорск, Мурманская область, 2 августа 2018, 18:49 — REGNUM  25 августа в городском парке им. Сергея Бровцева в Мончегорске Мурманской области пройдет III международный литературный фестиваль «Табуретка». Праздник с замечательным творческим названием соберет всех, кому дорого родное слово во всех его проявлениях — прозе, поэзии, баснях, а также тех простых граждан, кто любит различные мероприятия на свежем воздухе, но не чужд прекрасному.

Публику ждут не только выступления поэтов, писателей, художников, креативная команда фестиваля постарается вовлечь пришедших в игры с рифмой, в литературную эстафету, в написание собственного произведения и трактовки уже известных, в составление культурного послания инопланетянам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить